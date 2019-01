Cambuur en Sparta yn it lykwicht nei spektakulêr duel yn Ljouwert

Al nei tsien minuten kaam Cambuur op efterstân troch in goal fan Mohamed Rayhi, dy't ien-op-ien kaam mei doelman Xavier Mous en binnen skeat. Dernei begûn Cambuur better yn it spul te kommen, dat him útbetelle yn in tal kânsen.

Yn de 23ste minút wie dêr de lykmakker fan Matthew Steenvoorden. In foarset fan Kallon waard troch in ferdigener fan Sparta ferwurke ta in corner, dy't troch Steenvoorden hurd binnen kopt waard. Inkele minuten letter moest Robin Maulun blessearre it fjild ferlitte, hy waard ferfongen troch Van Kippersluis.

Koarte foarsprong Cambuur

Yn de 31ste minút kaam de ploech fan René Hake op foarsprong. Ut in strakke corner kopte Nigel Robertha binnen: 2-1. Krekt foar it skoft stie Sparta lykwols wer op likense hichte. Spits Lars Veldwijk skeat de bal troch de fuotten fan Steenvoorden, wêrnei't de bal binnen gie.