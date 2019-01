Suzanne Schulting net nei finale 1000 meter nei flater, Breeuwsma yn A-finale

Schulting hie neffens de wedstriidlieding lykwols in flater makke en krige dêrfoar in 'penalty'. Christie is in wichtige konkurrinte foar Schulting om de einoerwinning yn it klassemint. Letter snein is de ôfslutende superfinale op de 3000 meter.

Breeuwsma

By de manlju kwalifisearre Daan Breeuwsma him foar de einstriid op 'e kilometer. Itzhak de Laat wie nei de heale finale al útskeakele op dizze ôfstân.