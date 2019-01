Sven Kramer wint foar de tsiende kear it EK allround

Brûns foar Douwe de Vries

Douwe de Vries fan It Hearrenfean waard tredde yn de tsien kilometer yn in tiid fan 13.35.87. Dy tiid levere him in sânde plak op yn it einklassemint. Grutte konkurrint fan Kramer en Roest, de Noar Sverre Lunde Pedersen, waard tredde yn it einklassemint.