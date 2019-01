Sven Kramer wint de 1500 meter en liedt it klassemint

Kramer wie dus ek rapper as de Noar Sverre Lunde Pedersen. Hjirmei giet Kramer as nûmer 1 nei de 10 kilometer. Douwe de Vries ride nei it achtste plak yn in tiid fan 1.50.21.

Nei ôfrin sei Kramer tsjin de NOS dat it riden hieltyd better giet. "Fansels wol ik hjir graach Europeesk kampioen wurde, mar ik bin bliid mei hoe't it dit wykein giet. Ik bin bliid dat ik dit nivo ha."

En de tsien kilometer? "We sille sjen op de tsien."