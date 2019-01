Doutzen Kroes hat der noait in geheim fan makke dat se út Fryslân komt en dat se thús ek Frysk praat mei har twa bern Phyllon en Myllena.

Op Instagram stories pleatste se in leaf briefke foar har bern yn it Frysk. Dat docht sa altyd foar dat se foar har wurk as topmodel de hiele wrâld oer fljocht.