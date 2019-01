LIVEBLOG: Shorttrack, allround en sprint yn trije EK's (dei 2)

Nei it EK goud fan Antoinette de Jong by de froulju ha ek de Nederlânske manlju goeie papieren foar de EK-titel. Om 12.58 oere set de 1.500 meter útein mei as klapstik de allerlêste rit tusken koprinner Partick Roest en de nûmer twa Sven Kramer. It ferskil is minimaal: Kramer moat 0.14 sekonden flugger ride as Roest om him foarby te gean.

Grutste konkurrint is de Noar Sverre Lunde Pedersen. Hy stiet op 0.21 sekonden tredde, mar hat fan alle riders it skerpste pr op 'e 1.500 meter: 1.43,08. Wa fan dizze trije begjint aansens as lieder oan de 10 km?