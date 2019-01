Sven Kramer is wiis mei winst op 5 kilometer; striid 1500 meter wachtet

Net earder wienen de ferskillen yn it algemien klassemint sa lyts nei de earste dei fan it EK allround foar manlju. Roest liedt, mar Kramer sit der flak achter. Hy moat 0,14 sekonden goedmeitsje op de 1.500 meter.

De mannen ride de 1.500 meter tsjin elkoar.

Echt bliid

Kramer wûn sneon foar it earst sûnt de Olympyske Spelen wer in 5.000 meter. "Ik bin echt bliid", sei er nei ôfrin tsjin de NOS. "Ast tsjinwurdich winst fan Roest, dan dochst it goed."

"Myn nivo is net min, mar oaren binne gewoan better wurden. Oan de oare kant, in skoft lyn hie ik hjir seker foar tekene."

Oer de 10 kilometer sei er noch: "Ik tink dat dy wol okee is, mar safier is it noch net."