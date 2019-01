Kulturele Haadstêd Plovdiv 2019 pleitet foar 'mei-inoar' yn ferdielde stêd

Roma

By de offisjele iepening fan Kulturele Haadstêd Plovdiv 2019 wie in soad plysje oanwêzich, mar it kaam net ta ûngeregeldheden. Nei alle gedachten hawwe in soad Roma derfan ôfsjoen om de iepening by te wenjen.

Yn Plovdiv heart mear as tsien persint fan de ynwenners by de Roma. Sy wenje foar it grutste part yn eigen earmoedige wiken en hawwe mar hiel beheind kontakt mei Bulgaren.

De organisaasje fan Kulturele Haadstêd Plovdiv 2019 wol dat graach feroarje, al is noch net elkenien dúdlik hoe't dat krekt barre sil. De Roma fiere no moandei it Romani nijjier yn de wyk Stolipinovo. Boargemaster Totev en ek in delegaasje fan Plovdiv 2019 sille dat feest bywenje.