Hy fytste mei noch in oar op it Hamsterplein. Foar safier't no bekend is, fytsten se net op it fytspaad, mar op de dyk.

It slachtoffer is mei de ambulânse nei it sikehûs brocht.

De bestjoerder fan de auto is troch de plysje foar ferhoar meinommen. De tadracht fan it ûngelok wurdt ûndersocht.