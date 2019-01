Man fernielt alve ruten fan Ljouwerter kafee

Yn in kafee oan it Ruiterskwartier waard in frou (21) út de gemeente Noardeast-Fryslân net goed. Yn in ambulânse is se nei it MCL brocht.

In 22-jierrige ynwenner fan de gemeente Waadhoeke waard tsjin healwei fiven út in kafee set op it Ruiterskwartier nei fjochterij. Hy mei in jier it kafee net mear yn.

ID-fraude

Trije minderjierrigen binne sneontenacht betrape op ID-fraude. Mei de kaart fan in oar besochten se hoarekagelegenheden yn te kommen. De plysje warskôget dat ID-fraude hiel min stiet op de takomstige CV.