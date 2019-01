Basketballers Aris ferlieze nei comeback yn Den Helder

Nei it earste kwart stiene de Ljouwerters mei 15-11 achter. Yn in produktyf twadde part fan de wedstriid skoarden beide ploegen aardich wat punten. Aris en Den Helder giene mei 43-33 it skoft yn.

Aris werom

Nei de ûnderbrekking kaam Aris hast folslein werom. De efterstân waard mei 52-50 sawat goedmakke. Yn it fjirde part rûnen de Den Helder Suns lykwols wer út. De thúsploech pakte dêrnei mei 76-66 de winst.

Woansdeitejûn stiet de folgjende wedstriid fan de Ljouwerters op it programma. Dan nimme se it op tsjin en yn Leiden.