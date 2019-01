Koade giel: KNMI warskôget snein foar swiere wynstjitten

It waarynstitút warskôget foar buien mei dêryn swiere wynstjitten út noardwestlike rjochting. De wynstjitten kinne yn it Waadgebiet sels oprinne oant 90 kilometer yn it oere. De warskôging fan it KNMI jildt fan sneintemiddei trije oere ôf oant sneintejûn om tsien oere.