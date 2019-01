KPN Marathon Cup 10: Bart Swings en Irene Schouten winne op It Hearrenfean

Crispijn Ariëns fan Wolvegea, dy't op it twadde plak yn it klassemint stiet, einige net by de boppeste plakken op It Hearrenfean.

Winst foar Schouten

By de froulju wûn Irene Schouten de tsiende KPN Marathon Cup op It Hearrenfean. Sy einige foar Imke Vormeer en thúsrydster Manon Kamminga, dy't tredde waard. Aggie Walsma fan Boalsert einige op it fyfde plak.