Sven Kramer wint 5.000 meter op EK allround yn Collalbo

Sven Kramer hat by it EK allround yn Collalbo foar it earst dit seizoen in race op de 5.000 meter wûn. De trijefâldich olympysk kampioen op dizze ôfstân ried op de Italiaanske baan in tiid fan 6.17.66. Dêrmei wie er krekt rapper as syn teamgenoat en konkurrint Patrick Roest, dy't de twadde tiid delsette mei 6.18.21.