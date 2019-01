Goud foar Suzanne Schulting op 1500 meter EK shorttrack

Suzanne Schulting fan De Tynje hat sneon yn Dordrecht in gouden medalje pakt op de 1500 meter fan it EK shorttrack. It is de earste Europeeske titel foar de 21-jierrige Schulting. De Britske Elise Christie waard twadde. It brûns giet nei de Russyske Sofia Prosvirnova. Krekt wat earder wûn Schulting al har heale finale sûnder problemen.