Arriva oer Ljouwerter treinûngelok: "De schrik zat er goed in"

"ProRail is nog steeds aan het bergen, dus er rijden geen treinen nog tussen Leeuwarden en Hurdegaryp. Arriva zet bussen in", leit Joyce de Vries fan Arriva út. "De prognose van ProRail is dat ze 16.30 uur klaar zijn. Als het spoor vrij is, kunnen wij de dienstregeling weer opstarten."

Masinist

Se wit net hoe't it mei de passazjier-slachtoffers is, de masinist makket it goed. "Hij is professioneel opgevangen. Als je de foto's van het ongeluk ziet, was de cabine van de trein flink beschadigd. Dat is heftig, de schrik zat er goed in."