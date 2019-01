Antoinette de Jong wint ek tredde ôfstân op it EK

Yn de lêste rit ried De Jong mei 1.57.03 hast in sekonde flugger as Lollobrigida (1.57.99) en mear as in sekonde flugger as Sáblíková (1.58.07).

Op de ôfslutende 5 kilometer hat De Jong 12,25 sekonden foarsprong op Lollobrigida en mear as 21 tellen op Sáblíková en Wüst.