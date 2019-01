De kontenerramp hâldt it Noarden al twa wiken bot yn de besnijing. Der wie ûnder oare de oprop ta mear tafersjoch en koördinaasje en frijwilligers setten har bot yn om alle oanspielde rotsoai en plestik út de natuer te heljen.

Sa as altyd hie LuckyTV (fan it telefyzjeprogramma De Wereld Draait Door) in hiel eigen 'kyk' op de saak...