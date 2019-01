Gedicht: 'Westminster bridge' fan de Dichter fan Fryslân

WESTMINSTER BRIDGE



Mei in reade siamees op it skouder

stapt in man allinnich oer Westminster Bridge,

harket ûnder de klokslach fan 'e Big Ben

nei it folk dat himsels in kiel opset en

as yn in stadionfek fol hooligans

de stêd traktearret op in fier oer de rivier

dragend Europe, Europe, bá-bá-bye.



Dit is it eilân dat himsels weromlûkt

op syn eigen eilân, tinkt de man dy't

yn de Poalske pub op syn byldskerm sjucht

hoe't yn de nacht fan de bline fjochtskieding

in Ukip-hear mei stiff upperlip en

langrutsen earm knap parmantich

in boksbûgel ûnder de rokken fan Europa batst.



Der wurdt praat oer huzenhege muorren

en bikkelhurde grinzen as wiene it

hard bodies, Britain rules the waves,

dat stek lek de boat fan wa't hjir net heart,

bromt Joe Blow dy't sûnder wurk oan de taap

syn whiskys docht, of wurdt it dan noait,

noait wer wat mei dat âld' keninkryk fan ús?



En it wie yn myn dream dat in seppelin

heech oer Dover dreau, seit de man

mei de siamees op 't skouder, iepen sprong

it lûk, tefoarskyn skeat in krúsraket,

mei foarop, wyld swaaiend, in âljende

bolhoed: O, come on baby, light my fire,

en lit it godgânske Kontinint trilje.



In man stapt allinnich oer Westminster Bridge,

lêst by in lûd miau de graffity dy't

Brexit-Brexit blaft, en heart hoe't op Waterloo

de ûnderwrâld syn kettingen rammelet.

Yn de kiosken kleurje de kalinders

foar it nije jier, en ûnderwilens lûkt in eilân

himsels werom op syn eigen eilân.