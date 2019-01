FIDEO: Friesian Proms 2019 as opmjitte nei de hynstekeuring

De jierlikse hynstekeuring fan 'Het Friesch Paarden-Stamboek' yn Ljouwert is sneon fan 8.30 oere ôf oant 18.00 oere te folgjen by Omrop Fryslân. We binne derby op telefyzje, radio en online. Yn de pauze tusken 12.00 en 13.00 oere stjoere we in kompilaasje fan de Friesian Proms út.