"Foar iederien wie it nijs hiel swier, want we binne in hechte ploech. En ik bin fan myn tsiende ôf al hiel close mei Sjinkie." Ien ding wie Breeuwsma wol bliid om: "Dat syn soantsje Melle neat hie. Dat it mei him goed is, is al in hiele opluchting. No hoopje dat Sjinkie wat herstelle kin. Wy ha hjir ien doel: knalle foar Sjinkie."

Dêr binne de Fryske shorttrackers goed mei begûn, want allegear binne se troch nei de folgjende ronden. "We steane der goed foar", sei Breeuwsma, dy't him goed fielt. "Ik sit ticht tsjin de topfoarm oan. Sneon sjogge we wat dat echt wurdich is, want dit wiene úteinlik maar de foarronden. Ik fiel my fit en sterk."