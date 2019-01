Skippen dy't konteners bergje moatte, binne ûnderweis

De Atlantic Tonjer kaam tongersdei oan yn IJmuiden. Dêr ha se der in grutte kraan op set en oare apparatuer, dy't helpe moat by it bergjen.

De ferwachting is dat sneontemoarn in oar bergingsskip, de Geosund, oankomt yn IJmuiden. Dan wurdt ek dat skip taret op de bergingswurksumheden.

Minne omstannichheden op see

Definsje is ek mei skippen yn it gebied. Dêrmei wurdt fan moandei ôf fierder socht nei konteners dy't noch net lokalisearre binne. De skippen fan Rykswettersteat binne foarearst opholden mei dat lokalisearjen, omdat de omstannichheden op see net goed binne.