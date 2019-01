Waadapp moat lokaasje fan oanspield plestik yn kaart bringe

Op www.waddenplastic.nl kin elkenien helpe mei it yn kaart bringen fan al it oanspielde plestik. De ûndersikers hoopje sa in goed romtlik byld te krijen fan wêr't de kuorrels lizze en oft dat keppele is oan de floedline. Dizze ynformaasje kin bydrage oan it op poaten setten fan nije skjinmakaksjes.

Gefolgen foar fauna

Tjisse van der Heide fan de RUG makket him bot soargen oer de gefolgen fan de kontenerramp foar de fauna yn 'e Waadsee. "Het plastic en het piepschuim kan gegeten worden door dieren onder in de voedselketens: pieren, mosselen, dieren in de bodem. Deze dieren worden op hun beurt weer gegeten door grotere dieren, waaronder vogels en zoogdieren. Op de lange termijn hoopt het plastic zich steeds verder in de voedselketen op."