Earste peal foar nijbou katolike skoalle De Sprong

Der is lang op wachte, want it earste gebou yn De Súdlannen, dêr't mear skoallen by elkoar sieten, wie al lang oan de krappe kant.

It moat no earst dien wêze mei dy romteproblemen, seit ferantwurdlik wethâlder Hilde Tjeerdema: "De wyk groeit as koal. Dit is takom jier klear en dan kinne alle bern hjir foarearst terjochte."

De ferwachting is dat it tal learlingen yn de wyk de kommende jierren noch foars tanimme sil.