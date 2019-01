Seis minsken licht ferwûne rekke by oanriding tusken trein en frachtwein yn Ljouwert

In trein fan Arriva hat freedtejûn om acht oere hinne yn Ljouwert in frachtwein oanriden. Dêrby binne fjouwer treinpassazjiers licht ferwûne rekke. Ek de treinmasjinist en de frachtweinsjauffeur binne ferwûne, mar sy hoegden net nei it sikehûs. Yn de tank fan de frachtwein sieten gjin gefaarlike stoffen.