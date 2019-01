Reparaasje spoar dreech, seis licht ferwûnen by oanriding trein yn Ljouwert

It treinferkear tusken Ljouwert en Hurdegaryp leit stil. Der wurde bussen ynset om reizgers dochs op harren bestimming te krijen.

Net samar klear

Nei alle gedachten binne de problemen net samar oplost. Neffens in wurdfierder fan ProRail moat de folsleine oerweiynstallaasje ferfongen wurde. Ek is de trein foar in part ûntspoard. Om't dy tsjin it perron oan leit en der net folle romte is, wurdt it noch in flinke put om de trein te ferpleatsen.