Fryske shorttrackers troch nei kwart- en heale finales

Ploege-efterfolging

De Nederlânske froulju rieden mei trije Friezinnen. Schulting en Rianne de Vries hearre by de fêste nammen, mar yn dizze kwartfinale mocht ek Tineke den Dulk fan Ljouwert ride. It betsjutte har debút op in Europeesk kampioenskip. It waard in goed debút, want de Nederlânske froulju rêden it maklik op en kamen as earste oer de finish, foar Frankryk, Poalen en Kroäsië. Sneontemiddei ride se de heale finale.

De manljusploech bestie yn dizze efterfolging út in folslein Frysk team. Njonken Breeuwsma en De Laat rieden ek Dennis Visser fan De Lemmer en Jasper Brunsmann fan Twellingea. Brunsmann makke syn debút op it EK. Nederlân ried op de helte by de konkurrinten wei en hie in heale ronde foarsprong op nûmer twa Poalen.