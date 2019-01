Frysk wynbrekgaas dat fûgelgryp tsjinhâldt is hiel effektyf

Hazenberg hat it gaas tegearre mei syn frou betocht neidat se yn 2016 sels troffen waarden troch de fûgelgryp. Doe waarden mar leafst 63.000 hinnen romme. Neffens Hazenberg waard it firus doe ferspraat troch focht yn de lucht. Sa is it ek by syn bedriuw binnenkaam.

"Dan kinne je de handoek yn de ring goaie, mar wy binne op syk gong nei in oplossing. We hawwe fan ferskate leveransiers gaas besteld en hawwe dy ien foar ien úttest. Ik gie oan de iene kant sitten en myn frou oan de oare mei in stoomapparaat. En sa ha we besjoen hokker gaas oft it focht it beste tsjinhâldt."