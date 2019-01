Antoinette de Jong: "It sjocht der goed út, mar ik bin der noch net"

"It giet oant no ta hiel goed, dêr bin ik tige wiis mei en hooplik ryd ik moarn ek noch hiel rap!" Dat sei reedrydster Antoinette de Jong fan Rottum freed nei har twa kreaze oerwinningen op it iis yn it Italiaanske Collalbo. Nei de earste dei fan it EK allround giet se stevich oan de lieding fan it klassemint.