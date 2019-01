Burgumer krijt ferbod om jûns leven te meitsjen

De Burgumer soe op de meast ûnmooglike mominten kabaal makke ha. Sa stie hy te matteklopjen as de bern fan de buorlju nei bêd giene. Ek blaasde hy op in fluitsje en hy skelde en flokte tsjin de buorlju.

It konflikt begûn neidat de buorlju yn de simmer fan 2016 in hage ferfongen hiene troch in sket. Neffens de fertochte hiene se dat net oerlein. De man hie sels dêrom de seage yn it sket set. Der hat er ek al foar foar de rjochter stien. De oare ynsidinten wiene dêrnei. De man mei no jûns gjin leven mear meitsje en hy mei ek gjin kontakt sykje mei syn buorlju.