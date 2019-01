Wetterskip fynt noch amper oanspield guod op de diken

It Wetterskip hat de ôfrûne dagen nei alle mominten nei heechwetter de diken kontrolearre. Der leit op guon plakken noch wol in soad lytse stikjes pypskom.

It Wetterskip bringt yn kaart wêr't it guod allegearre krekt leit en wêr't it ek echt opromme wurde kin. Dêrnei bliuwt it wetterskip dwaande mei it oprêden, yn gearwurking mei it bedriuw BDS. In soad frijwilligers helpe dêrby. Hjir is it Wetterskip hiel bliid mei.