Kom yn de kunde mei de opfolger fan Ljouwert: Plovdiv

De Fryske delegaasje sil yn Plovdiv net allinnich it offisjele programma folgje, dat de gasthearen foar de oare kulturele haadstêden betocht hawwe. De Ljouwerters wolle ek sels om har hinne sjen om in yndruk te krijen fan de nije kulturele haadstêd.

Ek in Ljouwerter saak

It earmoedeprobleem wie de Ljouwerters ek foar de reis nei Bulgarije bekend. Se binne dan ek fan doel om de organisaasje fan Plovdiv 2019 te freegjen hoe't se ek de earme wiken fan de stêd by de kultuer belûke wolle. In kulturele haadstêd kin in earmoedeprobleem net oplosse, mar wol besykje om it besprekber te meitsjen en minsken mei-inoar yn kontakt te bringen, sa is it idee.

Mar it kommende wykein is der mear yn de Bulgaarske stêd te rêden as allinnich de offisjele iepening. Neffens de otterdokse kalinder wurdt it dit kommende wykein nijjier. De Roma fan Plovdiv fiere dan har eigen Romani nijjier as ynwenners fan de Kulturele Haadstêd fan Europa.