Cambuur start mei Jansen as basisspiler tsjin Sparta

Tûkelteammen oan Matías Jones

By Cambuur traint ek Matías Jones mei. Hy is ôfkomstich út Oeruguay en hat ûnder oare spile by FC Grins. Hy wennet yn Grinslân. Op it stuit hat er gjin klup. Cambuur oerwaget ek him oan te lûken, mar neffens René Hake sitte der oan de komst fan Jones noch in oantal tûkelteammen.

Justin Mathieu kin fuort

Justin Mathieu is wer oanheakke by de seleksje fan Cambuur. Hy trainde freed net mei, omdat er de gryp hat. Mathieu waard ein 2018 foar de tredde kear dissiplinêr skorst en beide partijen hawwe oanjûn dat it better is dat sy út elkoar gean.

Neffens technysk manager Foeke Booy is der konkreet belangstelling foar Mathieu. In klup woe er net neame. Mathieu hat tastimming krigen om him foar syn nije klup medysk keure te litten. In oergong sit der dus wol yn. De nije klup fan Mathieu moat wol in transfersom betelje.