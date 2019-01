Antoinette de Jong nimt foarskot op EK-titel mei winst op 3000 meter

Francesca Lollobrigida waard tredde yn 4.11.28. De Italiaanse stiet no twadde yn it klassemint, mei in efterstân fan 2.72 op De Jong op de 1500 meter.

Ireen Wüst begûn yn de lêste rit hurd oan har 3000 meter, mar dat tempo koe se net folhâlde. Uteinlik waard se pas sânde. Sy stiet no tredde yn it algemien klassemint, mei in efterstân fan 4.86 op De Jong.