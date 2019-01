Tafallige ûntdekking: ek froulike studinten oan de Universiteit fan Frjentsjer

Borst seach yn it boek de nammen fan Anna Maria Gürtler en har suster Maria Magdalena Gürtler, dy't yn 1708 yn Frjentsjer studearren. It binne dochters fan professor yn de teology Nikolaus Gürtler. De nammen fan de twa susters falle op, omdat bekend is dat oant 1871 allinne manlju tagong hiene ta Nederlânske universiteiten. De iennichste oant no ta bekende útsûndering op de regel wie Anna Maria van Schurman, dy't yn 1636 studearre oan de Universiteit fan Utrecht.

Kolleezje folgje

Nikolaus Gürtler waard yn 1707 oansteld as heechlearaar yn de teology. Hy kaam fan oarsprong út Bazel yn Switserlân. Nei alle gedachten binne it syn twa âldste dochters dy't ynskreaun stiene yn Frjentsjer.

Yn de oarspronklike Namenlijst der Studenten, dy't te finen is yn de kolleksje fan histoarysk sintrum Tresoar yn Ljouwert, binne de twa frouljusnammen trochkrast, mar se binne noch wol te lêzen. Oft de twa froulju ek echt kolleezje folge hawwe, is net mear nei te gean. Der is oant no ta neat bekend oer harren libben. Museum Martena hat it portret fan harren heit Nikolaus yn de kolleksje.