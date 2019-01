Freedsmerk: "Wa't leafde predikt, mei sa net oer homo's prate."

Ek op de freedsmerk benammen negative lûden oer de wize wêrop't ortodokse kristenen har yn dy ferklearring oer relaasjes en seksualiteit útsprekke. "Nim de bibel net sa letterlik, dy is ek mar skreaun troch minsken!"

Der wiene ek nuânsen: "Ik leau yn de krêft fan Jesus Kristus, mar ik bin net feroardieljend". En: "Ik fyn it allegearre wol ferfelend, mar dizze ophef is wol hiel grut..." "We libje yn in frij lân, dus meie dy dûmny's sizze wat se fine, mar der bin wol grinzen. Jo moatte minsken net kwetse."