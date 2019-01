Shorttrackbûnscoach Otter: "Dit was een grafstemming"

Tongersdeitemiddei is de Nederlânske shorttrackploech op de hichte steld fan wat der mei Knegt bard is. "Je hoort wel eens over grafstemmingen. Ik kom niet vaak in zo'n situatie, maar dit was er één", sa fertelde Otter in dei nei it ûngelok. "Eerst reageert de ploeg verbaasd en dan zie je de kopjes naar beneden gaan. Dan heb je tranen en al."

De knop moast gau wer om, want freedtemoarn is it Europeesk kampioenskip shorttrack úteinset. Dat is ek foar Otter wol lestich. "Je leeft in twee werelden op dit moment. De realiteit van wat er met Sjinkie en zijn gezin is gebeurd en tegelijkertijd sta ik hier op een EK, met tien atleten die willen winnen."