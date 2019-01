Autokreakers strippe djoere auto's op 'e Jouwer fan ynterieur

Yn de Jouster wenwyk Skipsleat binne yn de nacht fan woansdei op tongersdei ferskate auto's iepenbrutsen. It giet neffens de plysje om auto's fan it merk Mercedes en BMW. Se waarden fan binnen hielendal stript: de stjoeren, airbags en navigaasje waarden der út helle. Om binnen te kommen waard in rutsje ynslein.