Seis wiken sikehûs foar Sjinkie Knegt

Sjinkie hat brânwûnen yn it gesicht, op it boarst, de skonken en syn fuotten. "It is benammen de foarkant dat ferbrând is. Op syn boarst is it as oft hy flink yn de sinne lein hat. Hy hie lokkigernôch in trui oan, dat falt wol ta." Yn syn gesicht hat er benammen plakken op syn foarholle, ûnder syn eagen, op syn noas en op syn earen. Syn fuotten binne der it slimste oan ta. "Dyn binne hielendal ynswachtele. Dat kinne wy fierder ek net sjen."

Herstel

Wat dit foar syn herstel betsjut is noch net dúdlik. De doktoaren hawwe sein dat dit pas oer sa'n fjouwer wiken te sizzen is. "Der sitte benammen earste en twaddegraads brânwûnen op syn foet en se twivelje oft der ek treddegraads brânwûnen by sitte. Miskien in pear plakjes." By treddegraads brânwûnen is herstel meastentiids net mooglik. Mar trochdat de doktoaren hjir no noch neat oer sizze kinne, is it ek net wis oft se oergean op hûdtransplantaasje.

Sjinkie moat sa'n seis wiken yn it sikehûs bliuwe. As de brânwûnen goed herstelle en der komt in koarste op, dan is dat in goed teken. Sa net, dan kin it gean om treddegraads brânwûnen en moatte se eventueel oergean op hûdtransplantaasje. De spieren en senuwen binne fierder net oantaaste.