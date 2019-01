"Schulting is dé topfavorite foar it EK shorttrack"

Hoe wichtich is dit EK foar Suzanne?

Jan Schulting: "Erg belangrijk. Ze wil de beste zijn en dit is een podium om de beste van Europa te kunnen zijn. Dan in eigen huis, wat wil je nog meer? Ze is in vorm en ze heeft er zin in. Dit is een spektakelstuk. Het is in Dordrecht en het is praktisch uitverkocht. Dat zet shorttrack op een ongelofelijke manier op de kaart. Daar als rijder onderdeel van uitmaken, is fantastisch."

Otter: "Dit is het belangrijkste toernooi van het jaar. Het is in Nederland voor eigen publiek, dan is daar Europees kampioen worden het enige dat telt."