De berging fan de konteners yn de Waad- en Noardsee dy't fan it skip MSC Zoe fallen binne, hat no al fertraging oprûn. De bergingsoperaasje soe freed begjinne, fanút de haven fan IJmuiden. Mar dat slagget net, seit Rykswettersteat. De tariedingen nimme mear tiid as earder tocht waard.