"Foarstanners sânwinning binne goed foar it debat"

"Wy steane iepen foar in petear en fine it ek goed om harren arguminten te hearren", seit Baukje Miedema fan Murns, ien fan de aksjefierders fan it earste oere. "We binne al salang dwaande en oant no ta hearden we eins allinnich de tsjinstanners. Dan driget de diskusje dochs wat te 'ferkokerjen'. Je binne elkoar allinnich mar oan it befêstigjen. Dan is it goed om te witten dat der ek oare arguminten binne."

'Mediageweld fan de tsjinstanners'

Yn de media en by de gearkomsten fan de gemeente wiene it oant no ta allinnich de tsjinstanners dy't harren hearre lieten. Neffens in anonime brief dy't binnenkaam by grootdefryskemarren.nl is dat om't men dochs wat benaud wurdt fan it mediageweld fan de tsjinstanners. Dat soe neffens de briefskriuwers foarstanners fan de sânwinningsplannen ôfskrikke. Miedema fynt dat tige spitich. Neffens har is der neat om bang foar te wezen.

'It kin allinnich mar helpe'

Jelle Draaier, ien fan de oare tsjinstanners fan de sânwinningsplannen, befêstiget dat. "We wiene wol wat fernuvere oer de spandoeken, mar binne der eins wol wiis mei. It smyt wer publisiteit op en dat kinne we wol brûke. Oer in pear wiken stiet it wer op de aginda fan de gemeenteried en dan kin dit allinnich mar helpe."