Bûnscoach oer ferwûningen Sjinkie Knegt: "Een ongelooflijke klap"

"Dit is het grootste drama dat je als topsporter kan overkomen", fertelt Otter. "Ik ben natuurlijk geen medicus. Maar ik heb me laten informeren dat hij over zijn hele lichaam wel brandwonden heeft. Zowel in zijn gezicht als op zijn voeten en zijn benen."

Benammen syn linkerskonk is der min oan ta. Otter: "Er wordt gesproken over huidtransplantatie. Dat het vreselijk is en een ongelooflijke klap in het gezicht van Sjinkie Knegt en de hele shorttrackgemeenschap en sportliefhebbend Nederland, dat is wel duidelijk".

Triennen yn 'e eagen

Fenna, de frou fan Knegt, ynformearre de bûnscoach tongersdeitemoarn. "Dan krijg je gewoon tranen in je ogen. Het is gewoon vreselijk. Dan zie je echt zo'n kereltje in brand staan", neffens Jeroen Otter.