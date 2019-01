UNIS Flyers teloarsteld nei útskeakeling: "We komen scorend vermogen tekort"

Yn alle trije duels wie sprake fan in oerwicht mei in soad kânsen foar de Flyers, mar de Devils giene der dus úteinlik mei de winst fan troch. De Flyers wûnen de earste wedstriid tsjin Nijmegen mei 4-3. It twadde duel einige yn 2-2, mar yn de ferlinging pakte Nijmegen de winst.

Yn it tredde en beslissende duel fan dizze heale finale wûn Nijmegen mei 3-1. De Flyers skeaten hast 60 kear op 'e goal, wylst de Nijmegenaren goed 20 kear ta in skot kamen. Mar troch in folle heger rendemint is Nijmegen Devils troch nei de bekerfinale. Dy wurdt spile op snein 3 febrewaris yn Den Haag tsjin titelferdigener HIJS Hokij.