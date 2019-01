In Iepen Hert ôflevering 4: de operaasje

Ek foar de makkers fan de rige wie de operaasje tige spannend. "De earste kear dat ik in klopjend hert yn in boarst lizzen seach, sil ik net gau ferjitte," seit ferslachjouwer Arjen Bosselaar oer it momint fan de operaasje dat it measte yndruk makke hat. Foar him wie it de earste kear dat hy soks dwaan mocht en ek foar Omrop Fryslân wie it filmjen fan in iepenhertoperaasje in unyk projekt. En dat is net samar klear. De tarieding foar de rige hat hast in jier duorre.

"Doe't ik sels troch de buroredaksje frege waard oft ik de serie meitsje woe, ha ik der wol efkes oer neitinke moatten. It is net in ûnderwerp dat tichtby my stiet. Uteinlik ha ik dochs 'ja' sein. Ik fyn it moai om ferhalen te fertellen. Wat is der dan moaier as in ferhaal oer libben en dea?"

Op syk nei in pasjint

"Foaral it sykjen nei de pasjint gong dreech. Net elkenien is geskikt om te folgjen tidens in operaasje. De sjirurch wol fansels ek net it risiko nimme dat de operaasje net goed giet", fertelt Bosselaar. "Boppedat binne der fansels ek in soad minsken dy't harren op telefyzje net sa kwetsber opstelle wolle, wat hiel goed te begripen is."

Begjin oktober wie it dan safier. Sjirurch John Bol Raap hie de juste pasjint fûn en frege oft Omrop Fryslân him folgje mocht. De 85-jierrige Klaas van der Meer út Menaam woe meiwurkje. Bosselaar: "Op dat stuit hie de buroredaksje al in pear kear yn it sikehûs west om te sjen wat wy wol dwaan mochten en wat net. Wêr't de kameraman wol komme mei en wêr net. It hiele plan lei al klear."