Wurk oan feiliger iishockeyhal fan Thialf rint neffens skema

De kommende dagen wurde der grutte stegers boud, sadat de meiwurkers fan oannimmer Van Wijnen by it dak komme kinne. De houten spanten wurde mei-inoar ferbûn en der komme stielen wynferbannen dy't it dak sterker meitsje.

Alles moat op maat makke wurde. Dochs hat Thialf-direkteur Marc Winters gjin noed dat de weriepening fan de hal op 1 febrewaris net helle wurdt. It iis yn de hal bliuwt ûnder it wurk lizzen. Der binne grutte matten op lein om it iis te beskermjen en foar de feilichheid fan de klussers.