Sjinkie Knegt mei swiere brânwûnen nei it sikehûs yn Grins

Syn frou trof him yn de wenkeamer oan en belle it alarmnûmer. Knegt is dêrop mei de ambulânse nei it sikehûs brocht. De traumahelikopter waard ek oproppen, mar dy hoegde fierders net yn aksje te kommen. Knegt hat treddegraads brânwûnen oprûn. Benammen syn linkerfoet is earnstich ferwûne rekke.

Heftruckûngelok

De shorttracker rekke yn desimber al ferwûne troch in ûngelok mei in heftruck. Dêrtroch docht de rider dit wykein net mei oan it EK shorttrack yn Dordrecht. Dêr soe er syn Europeeske titel ferdigenje.