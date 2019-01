Grutskalige berging konteners Noardsee set útein

It earste grutte skip is tongersdeitemoarn oankaam yn IJmuiden en sil freed nei it gebied dêr't de konteners fûn binne. Earst sil de Eemsgeul frij makke wurde sadat dit wetter wer beskikber is foar de skipfeart. Dernei sille de bergingsskippen nei de fargeul boppe de Waadeilannen.

It twadde grutte bergingsskip set dit wykein útein as dit nedich is, bygelyks by min waar. By it bergjen fan de konteners wurde ûnderwetterkamera's brûkt. Der bliuwe ek skippen nei konteners sykjen dy't noch net fûn binne. Dêrby brûkt Rykswettersteat sonarynstallaasjes.

Berging fan konteners

Oant no ta binne der sân konteners út it wetter helle. Rykswettersteat bepaalt de betingsten en prioriteit wêrûnder't de berging fan de konteners plakfynt. Sa wurdt der bygelyks rekken hâlden mei de ekologyske omstannichheden en de feilichheid fan de bergers.

Om't in grut part fan de konteners op de seeboaiem fan in drokke fargeul leit, is it bergjen fan de konteners neffens Rykswettersteat kompleks. De Kustwacht sil regelmjittich ynspeksjeflechten útfiere om ôffal en konteners te lokalisearjen.

Hoe gau de berging fan alle konteners dien is, is ôfhinklik fan ûnder oare it waar, de skipfeartyntensiteit, it sicht ûnder wetter, it tij en de lizzing fan de konteners.