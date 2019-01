Hoe stiet it derfoar mei de wegebelesting yn Fryslân foar 2019?

De wegebelesting (of offisjeel motorrijtuigenbelasting) bestiet út twa parten. Ien part dat troch it Ryk heft wurdt en in part dat troch de provinsje bepaald wurde mei; de provinsjale opsinten. It Ryk ferwachtet yn 2019 3.5% mear wegebelesting op te heljen. It taryf wurdt ferhege, mar ek it tal auto's yn Nederlân nimt ta, wêrtroch't der mear ynkomsten ferwachte wurde.

De measte provinsjes ferheegje de opsinten net. Allinnich Seelân, Grinslân, Flevolân en Fryslân dogge dat wol. It CBS jout it foarbyld fan in bensineauto yn de klasse 1151-1250 kilo. Dat is bygelyks in Volkswagen Golf of in Skoda Octavia. In Fryske eigener fan sa'n auto betelle yn 2018 noch 552 euro yn it jier, mar sil yn 2019 560 euro kwyt wêze. It liket in lyts bedrach, mar Fryslân is dêrmei wol ien fan de provinsjes dy't de priis it measte omheech docht. Allinnich yn Seelân is dy belesting noch hurder omheech gien.

Yn de grafyk is te sjen hoefolle de priis prosintueel sjoen foar bensine-auto's omheech giet.