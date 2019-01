Tinten Groep wurdt nije organisaasje foar wolwêzen yn gemeente De Fryske Marren

It kommende healjier sil de gemeente mei de organisaasje foar wolwêzen wurkje oan in oergong fan meiwurkers en aktiviteiten. Ek wurde de lokaasje fan de organisaasjes dy't it wolwêzen no oanbiede, sa as Miks Welzijn, Timpaan Welzijn en Van der Holst Coaching, oerdroegen oan de Tinten Groep.

De start fan de Tinten Groep betsjut net dat de ynwenners te meitsjen krije mei allegearre nije gesichten. De meiwurkers fan de organisaasje dy't no it wolwêzenswurk dogge, krije de kâns om in oerstap te meitsjen nei in fergelykbere funksje by De Tinten Groep.